Японский геймдзизайнер Гоити Суда (наиболее известный как Suda 51) заявил о своём желании портировать все части серии игр No More Heroes PS4 и Nintendo Switch. Об этом сообщило издание Dengeki PlayStation 30 июля.

Суда ведёт переговоры с компанией Marvelous о портировании первых игр о Тревисе Тачдауне на различные игровые консоли. Параллельно с этим он работает над No More Heroes 3 и готовится выпустить Travis Strikes Again: No More Heroes — релиз состоится 15 октября.

No More Heroes — это экшен-игра в поджанре slasher, вышедшая в 2007 году на консоли Wii. По сюжету игрок управляет Тревисом Тачдауном, который сражается с опасными наёмными убийцами, путешествует по игровому миру и улучшает собственные навыки.