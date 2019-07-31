Улан-Удэ, , 10:50 — REGNUM

Международный авиационный комитет в промежуточном отчёте по итогам расследования происшествия с Ан-24 в Бурятии выпустил рекомендации.

Специалисты пришли к выводу, что причиной аварии стал отказ левого двигателя. В конце отчёта предлагаются оперативные рекомендации.

В частности, на самолётах типа Ан-24 и Ан-26 необходимо провести разовую проверку технического состояния и работоспособности тормозных систем. Кроме того, пилотам подобных воздушных судов предлагается дополнительно изучить посадку с одним отказавшим двигателем и работу тормозов от основной и аварийной систем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеудинска. После этого выкатился за пределы посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Погибли два члена экипажа.

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