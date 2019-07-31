Мадрид, , 10:26 — REGNUM

В Испании в июне было реализовано на 8,3% меньше новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Всего за первый летний месяц на испанском авторынке было продано 130 519 авто.

В ANFAC сообщили, что июнь стал худшим месяцем по продажам за последние четыре года.

Всего за первое полугодие 2019 года в Испании было продано 692 472 машин, что на 5,7% меньше, чем в прошлом году.

Лидирует по продажам на испанском авторынке марка SEAT. Продажи этого бренда в июне в Испании составили 12 656 авто (+9,7%). Вторую строчку занимает немецкий бренд Volkswagen. Продажи этой марки в июне упали на 18,6% до 10 873 экземпляров. Третье и четвертое места у французских брендов Renault (10 644 шт.; — 4,2%) и Peugeot (10 266 шт., — 3,6%) соответственно. На пятом месте — Opel (9022 шт., +3,3%).

Напомним, в июне мировые продажи авто снизились на 6,4%.

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