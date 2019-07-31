Сеул, , 09:56 — REGNUM

Южнокорейская компания KIA собирается через три-четыре года выпустить среднеразмерный пикап. Об этом со ссылкой на главного операционного директора компании Дэмиена Мередита сообщает портал CarsGuide.

Сообщается, что пикап KIA станет главным конкурентом своего американского собрата Ford Ranger.

По словам представителя компании, их пикап будет выпущен в двух вариантах. Кабина первой версии будет вмещать в себя пять человек, а второй — двоих.

Под капотом пикапа будет бензиновый или дизельный двигатель на выбор. Кроме того, по информации портала Motor.ru, для австралийского рынка скорее всего подойдет вариант с однорядной кабиной и дизельным мотором, а для Северной Америки — вариант с бензиновым мотором и вместительной кабиной, поскольку именно они там пользуются большим спросом.

Напомним, что головная компания KIA — Hyundai Motor тоже собирается выпустить пикап, дизайн которого уже утвержден. В следующем году или годом позднее начнется серийного производства пикапов Hyundai.

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