Москва, , 09:15 — REGNUM

Китайская автомобилестроительная компания Changan объявила стоимость своего нового кроссовера CS35 Plus для авторынка России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В России автомобиль будет продаваться от 969 900 рублей. Старт продаж запланирован на 5 августа 2019 года.

Стоит отметить, что это уже второе поколение CS35. Кроссовер заметно подрос по сравнению со своим предшественником. Его длина составляет 4335 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1660 мм, что делает это авто одним из лучших по габаритам в своем сегменте.

Напомним, в отличие от той версии CS35 Plus, которая поступила в продажу в Китае, для российского рынка моторная база осталась такая же, как и у предыдущего поколения авто. Это бензиновый двигатель на 1,6 л мощностью 128 л. с., который идет в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании Aisin.

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