Москва, , 07:20 — REGNUM

По итогам июня 2019 года самой популярной моделью авторынков Москвы и Санкт-Петербурга стал седан немецкого автопроизводителя Volkswagen Polo. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В столице России за июнь было продано 2145 штук Volkswagen Polo — это в 2,2 раза больше, чем в июне 2018 года.

На втором месте по популярности в Москве — южнокорейское авто Hyundai Creta. За июнь москвичи купили 752 штуки этих кроссоверов. Этот показатель на 14% больше по сравнению с прошлогодним.

Третье место занял японский кроссовер Nissan Qashqai. За июнь 2019 года его продажи также увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 696 экземпляров.

В Северной столице было продано за июнь 397 Volkswagen Polo. Однако здесь продажи этой модели ушли в минус. За первый летний месяц этого года было реализовано 14% меньше немецких моделей Volkswagen Polo, чем в июне 2018 года.

Ненамного отстала по продажам южнокорейская модель KIA Rio. За июнь обладателями этого авто стали 395 петербуржцев (-2%).

Третью строчку в рейтинге самых популярных авто Санкт-Петербурга занял седан Hyundai Solaris (390 шт.; — 8%).

Напомним, что в июне продажи автомобилей в Москве выросли на 2% по сравнению с прошлым годам, а в Санкт-Петербурге — на 1%.

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