Нью-Дели, , 23:37 — REGNUM

Минобороны Индии обнародовало предложения по закупке 100 единиц тяжелых торпед для неатомных подводных лодок (НАПЛ) класса «Кальвари», сообщает 30 июля Jane's Defence Weekly.

Общая сумма заказа достигает $290 млн. В числе претендентов на этот заказ уже числятся корпорации «Рособоронэкспорт» и Saab, французская компания Naval Group, а также немецкая ThyssenKrupp Marine Systems.

Стоит отметить, что шесть подлодок «Кальвари» строятся компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи по лицензии французской компании Naval Group.

В отличие от традиционных для Индии схем закупок, эта сделка предполагает полную покупку у производителя без хотя бы частичной локализации сборки торпед на территории Индии.

Напомним, одна подлодка класса «Кальвари» уже принята на вооружение ВМС Индии, однако до сих пор не вооружена торпедами.

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