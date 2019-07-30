Москва, , 15:43 — REGNUM

В российском офисе немецкой компании BMW опровергли информации некоторых СМИ о том, что компания намерена сократить свою модельную линейку за счет кроссовера X2 и родстера Z4. Об этом сообщает портал «Мотор».

Российские представители BMW сообщили, что перечисленные модели авто приносят прибыль, поэтому речи нет о том, что они перестанут выпускаться. Также сообщается, что вся линейка немецкой компании будет сохранена в нынешнем виде.

Ранее появилась информация, что немецкий автопроизводитель собирается убрать из модельного ряда в ближайшее время кроссовер X2 и родстер Z4.

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