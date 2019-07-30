Москва, 30 июля 2019, 15:43 — REGNUM
В российском офисе немецкой компании BMW опровергли информации некоторых СМИ о том, что компания намерена сократить свою модельную линейку за счет кроссовера X2 и родстера Z4. Об этом сообщает портал «Мотор».
Российские представители BMW сообщили, что перечисленные модели авто приносят прибыль, поэтому речи нет о том, что они перестанут выпускаться. Также сообщается, что вся линейка немецкой компании будет сохранена в нынешнем виде.
Ранее появилась информация, что немецкий автопроизводитель собирается убрать из модельного ряда в ближайшее время кроссовер X2 и родстер Z4.
Читайте также: BMW выпустит самый компактный кроссовер в своей линейке