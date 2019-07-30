Нюрбург, Германия, , 15:19 — REGNUM

Немецкая автокомпания Alpina, производящая автомобили на базе BMW, вывела на испытания новый кроссовер Alpina XB7. Об этом 30 июля сообщается на сайте Tarantas.news.

Кроссовер был замечен на немецкой трассе Нюрбургринг. Автомобиль лишь слегка скрывает камуфляж, поэтому можно сделать вывод, что финальная версия не получит сильных отличий во внешнем виде.

Новинка напоминает внешне BMW X5 xDrive40i или xDrive30d. И если брать в расчет, что автопроизводители опирались на моторную гамму этих кроссоверов, то скорее всего под капотом Alpina XB7 будет двигатель на 4,4 л мощностью 530 л.с. или на 3 л мощностью 400 л.с.

Авто также получило стильные диски Alpina.

Напомним, Alpina была основана в 1965 году и располагается в немецком городе Бухлоэ.

Читайте также: Стали известны сроки появления в России обновленного Mitsubishi ASX