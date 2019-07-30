Пекин, , 15:11 — REGNUM

Мост весом 46 тыс. тонн и длиной 263,6 метров был успешно перемещен на намеченное место в городе Баодин провинции Хэбэй на севре Китая, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Мост был повернут на 52,4 градуса за 68 минут над железной дорогой Пекин-Гуанчжоу с минимальным влиянием на движение поездов под ним, отмечает издание. Мост был построен Южным подразделением компании China Construction Communications Engineering Group Corporation. Вес и длина пролета поворотного моста являются рекордными для такого рода конструкций в мире.

Сферический шарнир, являющийся «осью» поддержки поворотного тела моста, является главным элементом его конструкции, позволяющий совершать манипуляции по повороту. Диаметр шарнира, примененного в проекте, составляет 6,5 метров, что, опять же, является рекордным.

Отметим, что это не первый мост в Китае, использующий технологию поворотной конструкции. В Китае построено уже много мостов по данному методу. Это позволяет разрешить ряд проблем с экологией, движением трафика, а также сократить время строительства.

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