Москва, , 14:42 — REGNUM

Обновленный кроссовер японского автопроизводителя Mitsubishi ASX появится на российском авторынке в первой половине 2020 года. Об этом со ссылкой на представителя в российском офисе Mitsubishi сообщает портал «АвтоВести».

По информации портала, прайс-листы на российские комплектации новинки пока неизвестны.

Напомним, в марте 2019 года японская компания представила ASX в рамках автосалона в Женеве. Обновленная модель получила модернизированную решетку радиатора, новый передний бампер и совершенно другие передние фары. То, что в итоге получилось, дизайнеры назвали новой концепцией Dynamic Shield.

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