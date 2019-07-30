Москва, , 14:29 — REGNUM

Космический аппарат «Меридиан», запущенный на ракете-носителе среднего класса «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 30 июля.

Читайте также: Ракета «Союз» со спутником Минобороны стартовала с космодрома «Плесецк»

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Меридиан» функционируют нормально», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны напомнили, что спутник предназначен для обеспечения связи морских судов и самолётов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» в 08:56 мск 30 июля стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Все предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Спутник «Меридиан», разработанный по заказу Минобороны, отделился от ракеты в расчетное время (09:05 мск). Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.