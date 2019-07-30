Вашингтон, , 14:33 — REGNUM

Новый электрический пикап Tesla может быть представлен в ближайшие два-три месяца. Об этом сообщил глава американской компании Илон Маск в своем Twitter.

По словам Маска, в данный момент завершается работа над пикапом и он будет представлен в ближайшее время.

Напомним, что стоимость электрического пикапа Tesla будет составлять порядка 49 тыс. долларов (3 млн. 105 тыс. рублей). Однако американский автопроизводитель собирается уменьшить ценник на свою новинку.

Представители Tesla впервые сообщили о том, что собираются выпустить пикап ещё три года назад. Блогер из США Симона Гирц даже создала свой «пикап Tesla» на базе Model 3 заявив, что устала ждать, когда его выпустит американская компания.

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