Ухань, Китай, , 14:24 — REGNUM

В китайском мегаполисе Ухане стартовало строительство первого междугороднего метро для наращивания интеграции центральной китайской городской агломерации, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Гэдяньский участок 11 линии метро Уханя соединить существующую сеть метро столицы провинции Хубэй со станциями соседнего города Эчжоу. В строительство линии длиной 3,7 км будет вложено 1,63 млрд юаней ($237 млн) сроком до 2021 года, сообщил председатель метро Уханя Чжан Цзюнь.

Новая линия соединит национальные зоны развития двух городов и нарастит сотрудничества между этими двумя зонами в сфере науки, технологий, промышленности и инфраструктуры, отметил мэр города Эчжоу Лю Хайцзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Пекина до конца текущего года введут в эксплуатацию 62,5 км линий городского метро. Всего же в настоящее время ведется строительство почти 340 км линий.

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