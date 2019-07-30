Дубай, ОАЭ, , 14:02 — REGNUM

Обновленный Nissan Patrol 2020, который также носит название Nissan Armada 2020 на некоторых международных рынках, был замечен на дорожных тестах в Дубае. Об этом сообщает портал Arab GT.

Новинка была сфотографирована фотошпионами без камуфляжа. Стоит отметить, что обновление авто ждали достаточно долго.

Судя по снимкам, новый Nissan Patrol 2020 получил новую радиаторную решетку и бампера. Головная оптика, судя по всему, не получила существенных изменений, хотя ее внутреннее устройство поменялось.

Сзади внедорожник выглядит совсем иначе за счет фар и обновленной крышке багажника, которая перестала напоминать вздутую консервную банку.

Ожидается, что у Nissan Patrol 2020 будет такая же гамма двигателей, как и у предшественника: бензиновые V6 и V8, мощность которых составит 275 и 400 л. с. соответственно.

Японская компания представит обновленный внедорожник уже этой осенью. Первыми внедорожник увидят жители Ближнего Востока, а затем премьера пройдет в США и Австралии.

Напомним, что эта модель не представлена на российском рынке с 2017 года.

Читайте также: Компания Foton Motor представит обновленный пикап Tunland для России