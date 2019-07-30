Вашингтон, , 13:42 — REGNUM

Sony продала в мире уже более 100 млн игровых консолей PlayStation 4, при этом во втором квартале 2019 года компания отгрузила 3,2 млн устройств. Об этом 30 июля сообщил портал The Verge.

Эксперты отметили, что этой отметки PlayStation 4 достигла всего за 5 лет и 7 месяцев, обогнав в соответствующем рейтинге PlayStation 2 и Wii от Nintendo. Несмотря на то, что продажи устройства падают, PS 4 все равно пользуется популярностью на рынке.

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Напомним, в отчете за первый квартал 2019 года Sony сообщила, что продала в мире 96,8 млн PS 4. В 2017 году компания отгрузила 19 млн этих устройств, а в 2018-м — 17,8 млн.

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