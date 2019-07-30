Москва, , 13:41 — REGNUM

Китайская компания Foton Motor представит в России свой новый пикап Tunland. Об этом со ссылкой на представительство бренда сообщает портал «Китайские автомобили».

По информации портала, новинка проходит испытания на соответствие евростандартам, поэтому о сроках и ценах на новую модель китайской компании пока говорить рано.

Стоит отметить, что анонсированный пикап будет иметь индекс E5, в то время как сейчас на российском рынке продается автомобиль под индексом E3. Однозначно можно сказать, что разница между моделями будет в цене. В Китае цена на Е3 составляет от 77,8 до 116,6 тысячи юаней, а на E5 — от 94,9 до 124,1 тысячи юаней. Следовательно и для российского покупателя обновленная модель будет стоить дороже.

Напомним, китайская компания Foton выиграла в этом году тендер на поставку автобусов, работающих на водородных топливных элементах, для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Читайте также: Россия заняла шестое место в Европе по объему рынка LCV