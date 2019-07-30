Москва, , 12:35 — REGNUM

Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) занял шестое место в Европе по итогам первых шести месяцев 2019 года. Это следует из отчёта Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Стоит отметить, что это место российский рынок LCV удерживает несмотря на падение продаж в первой половине 2019 года.

В Европе за этот же период было продано 1 млн 145 тыс. 233 новых LCV, что на 3,9% больше по сравнению с прошлогодними показателями продаж.

Первое место по продажам этого сегмента рынка занимает Франция. Там было продано 253 901 машина, что на 5,6% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

На второй строчке рынок LCV Великобритании. Всего на британском рынке за январь-июнь 2019 года было реализовано 196 418 автомобилей (+8,7%).

На третьем месте — Германия, где было продано 152 825 единиц легких коммерческих автомобилей (+11,7%).

На четвертом и пятом местах Испания (115 916 проданных авто; +2,3%) и Италия (95 207 экземпляров; +5,9%).

Напомним, всего за период с января по июнь 2019 года в России было реализовано 49 284 единицы легких коммерческих автомобилей, что на 8,2% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

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