Вашингтон, , 12:15 — REGNUM

До того как США начала принимать санкции в отношении Huawei, китайский производитель и IT-гигант Google совместно работали над созданием «умной колонки». Об этом 30 июля сообщил портал Business Insider.

Устройство должно было работать под управлением «умного» помощника Google Assistant, на рынок колонка должна была выйти под брендом Huawei.

Однако проект был остановлен в мае 2019 года. Издание в своей статье, посвященной совместным проектам Google и Huawei отмечает, что можно сделать вывод — компании имели более тесные связи, чем принято считать.

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Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который ввел режим чрезвычайного положения для защиты инфраструктуры США от иностранных угроз, тем самым фактически внеся Huawei в черный список.

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