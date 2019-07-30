Владивосток, , 10:32 — REGNUM

Автономный необитаемый подводный аппарат Pandora стал визитной карточкой команды Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на соревнованиях RoboSub в США, сообщила пресс-служба вуза.

Соревнования проводятся в Сан-Диего (США) с 29 июля по 4 августа. Как следует из сообщения, российский робот способен выполнять различные операции под водой: распознавать отдельные предметы, перевозить грузы, поднимать и сбрасывать их в определенном месте.

«На аппарат установлен дополнительный компьютер, стереокамера переднего обзора, новый модуль обработки гидроакустических сигналов. В отличие от предыдущего года нам удалось пройти квалификацию удаленно», — сообщил капитан команды Андрей Махлярчук с места событий.

Отмечается, что в соревнованиях принимает участие рекордное количество студенческих команд — в этом году их 56, со всего мира. Кроме выполнения миссий чемпионата командам предстоит выступить с научными докладами, посвященными конструктивным особенностям и ноу-хау, которые были применены при создании роботов. Результаты соревнований в теоретической и практической частях будут суммированы, а имена победителей и призеров будут объявлены на закрытии RoboSub-2019.

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