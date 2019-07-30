Москва, , 10:20 — REGNUM

Лидером вторичного авторынка России в июне 2019 года стала модель американского автопроизводителя Ford Focus. Об этом 30 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего, по информации агентства, в России было перепродано в июне 2019 года 457 600 автомобилей с пробегом — это на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в июне первое место перешло к модели Ford Focus, перепродажи которой в первый летний месяц этого года составили 11 600 экземпляров, что на 3% меньше прошлогоднего результата.

Второе место у бывшего лидера этой категории — у отечественного хэтчбека Lada 2114. Продажи этой модели в июне 2019 года составили 10 200 экземпляров, что на 13,4% меньше июня 2018 года. Однако эта модель занимает первое место в топ-10 автомобилей с пробегом российского авторынка по итогам первого полугодия 2019 года.

Третье и четвертое места занимают южнокорейские модели Hyundai Solaris (9 600 экз.; +9,2%) и KIA Rio (8 900 экз.; +12,9%).

Далее следуют: Toyota Corolla (8 900 экз.; — 7%), LADA 2170 (8 400 экз.; — 7,9%), Lada 2110 (7 900 экз.; — 15,7%), Toyota Camry (7 000 экз.; — 4,5%) и Lada 4×4 (6 900 экз.; — 8,3%).

Напомним, в рейтинге автомобилей с пробегом в возрасте от 5 до 7 лет в России лидирует автомобиль Lada Granta.

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