Вашингтон, , 10:03 — REGNUM

Хакеры нашли новый способ кражи средств со счетов интернет-пользователей. Это выяснили специалисты из компании Sucuri. Отчет был опубликован на сайте организации.

Хакеры (cc) geralt

Для совершения краж злоумышленники, являющиеся членами группы Magecart, используют поддельные домены Google, подключенные к нескольким платежным системам.

Эксперты выяснили, что один из интернет-магазинов платформы Magento был заражен скиммером (программа для хищения средств), который загружал код с поддельного сайта Google.

Читайте также: Кибератака привела к сбоям в энергоснабжении Йоханнесбурга

В Sucuri напомнили, что в 2018 году компания, после проведенного исследования, заявила, что 83% сайтов Magento были уязвимы в момент заражения. Таким образом, хакеры продолжают использовать эти уязвимости.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Казахстана выявило 14 тыс. сайтов с противоправным содержанием