Нижний Новгород, 30 июля 2019, 09:57 — REGNUM
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает полностью автономную версию «ГАЗели». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По данным агентства, беспилотные автомобили Горьковского автозавода уже проходят тесты на специальном полигоне и на внутренней территории предприятия.
Сообщается также, что российская компания намеревается создать авто с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).
Согласно планам ГАЗа, эти системы сделают их автомобили более комфортными и безопасными.
Напомним, ГАЗ планирует создать новую модель низкопольного городского микроавтобуса, которая будет отвечать требованиям программы «Доступная среда».
Читайте также: ГАЗ может создать новый низкопольный городской микроавтобус — СМИ