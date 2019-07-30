Ульяновск, , 09:12 — REGNUM

Ульяновский автозавод готовится к финальным испытаниям обновленного УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Прототипы внедорожника уже проехали более 150 тысяч км по различным дорогам России. Финальные тесты авто будут завершены 14 августа, а затем начнется серийное производство УАЗ «Патриот» с «автоматом».

Сообщается, что мотор у обновленной версии будет от американского General Motors. Однако коробка «автомат», установленная у обновленного внедорожника ульяновского автозавода, — это совместная разработка французской компании Punch Powertrain и General Motors, которая выпускается в Китае. Ранее такие АКПП устанавливались на Cadillac CTS и Chevrolet Colorado.

Шестиступенчатая коробка передач Powerglide 6L50 будет работать в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про. Мощность мотора составляет 150 л. с.

Стоит отметить, что благодаря Powerglide 6L50, УАЗ «Патриот» при движении с постоянной скоростью 90 км/ч потребляет на 2 литра меньше топлива, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Напомним, на днях бельгийский дилер УАЗа сообщил, что УАЗ «Патриот» могут оснастить дизельным двигателем от американской компании Ford.

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