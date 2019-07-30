Нижний Новгород, , 07:48 — REGNUM

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) намерен создать новую модель низкопольного городского микроавтобуса. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации агентства, новая модель микроавтобуса будет иметь комфортный салон, который будет отвечать требованиям программы «Доступная среда». Авто сможет перевозить мам с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями.

В продажу новая модель микроавтобусов от Горьковского автозавода может поступить в 2020 году.

Напомним, за 25-летнюю историю марки «ГАЗель» было выпущено 2 млн автомобилей. В марте 2019 года ГАЗ начал выпуск сверхдлинных версий «ГАЗелей». В её пассажирскую версию «ГАЗель Next» стало помещаться 19 посадочных мест.

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