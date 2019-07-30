Москва, , 07:28 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года продажи новых грузовых машин сократились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период было реализовано 35 700 новых грузовых авто.

Первое место по продажам нового грузового транспорта у отечественного автопроизводителя КамАЗ. На долю этой компании пришлось 35% за период с января по июнь 2019 года. Всего было продано за этот период 12 800 новых КамАЗов, что на 6,3% превышает показатель продаж прошлого года.

Второе место также занимает российская компания — Горьковский автозавод. За первое полугодие 2019 года на авторынке России было продано 3700 машин GAZ, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Третья строчка у шведского автопроизводителя Volvo. Всего за январь-июнь 2019 года было продано 2700 грузовых машин, что на 15,3% меньше, чем за прошлый год.

На четвертом и пятом местах Scania (2400 экз. — 12,4%) и MAN (2000 экз. — 10,4%) соответственно.

Стоит отметить, что за июнь 2019 года рынок грузовых авто также показал падение. Было реализовано 6100 экземпляров, что на 8,6% меньше по сравнению с июнем 2018 года.

Напомним, за первое полугодие 2019 года в России было реализовано 49 300 новых легких коммерческих автомобилей, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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