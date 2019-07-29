Москва, , 15:46 — REGNUM

В России запустили в серийное производство истребитель пятого поколения Су-57, об этом говорится в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени П. О. Сухого.

«В 2019 году (истребители) запущены в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в тексте.

Отмечается, что комплекс пятого поколения обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, а также большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие СМИ проводили сравнение характеристик Су-57 с американским истребителем пятого поколения F-35. Так, длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километров в час, Су-57 — 2600 километров в час. Российские вооруженные силы должны получить 76 самолетов Су-57 к 2028 году.

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