Ханчжоу, Китай, , 15:32 — REGNUM

Фото прототипа будущего внедорожника Lynk & Co 05 Coupe на тестировании в Европе появились в Сети. Об этом 29 июля сообщается на портале Carscoops.

Внедорожник Lynk & Co 05 Coupe Carscoops.com

Lynk & Co 05 не является отдельной моделью марки — это всего лишь одна из модификаций Coupe 01.

Впервые журналисты увидели Lynk & Co 05 Coupe в начале 2019 года. Тогда они предположили, что обновлённое авто представят на апрельской автовыставке в Шанхае. Однако этого не произошло.

Тестовый прототип внедорожника заснят в камуфляже, но теперь можно разглядеть некоторые особенности автомобиля. На 05 имеются светодиодные задние фонари. Они немного отличаются от тех, которые есть на предыдущих модификациях Lynk & Co.

Что касается передней части обновлённого кроссовера, то здесь можно увидеть разделенные фонари, широкую и тонкую радиаторную решетку и большие воздухозаборники. Кроме того, этот прототип имеет несколько интригующих датчиков на колесных дисках.

Сообщается, что будет изготовлено несколько модификаций машины. Одна из них будет оснащена 187-сильным 4V мотором на два литра с турбонаддувом, который агрегатируется с 7-скоростной коробкой передач с двойным сцеплением и системой привода 4×4. Возможно, что автокомпания выпустит также гибридную версию Lynk & Co 05.

Напомним, в июне 2019 года продажи новых автомобилей компании Geely в России выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

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