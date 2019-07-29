Москва, , 14:37 — REGNUM

Шведская автокомпания Volvo отзывает 4473 автомобиля в России. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат транспортные средства марки Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country) реализованные в 2014—2019 годах.

Причиной отзыва транспортных средств шведского автопроизводителя является угроза возгорания в моторном отсеке. Уже было зафиксировано нескольких случаев подобного возгорания в двигателе.

«В очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке», — говорится в сообщении Росстандарта.

Также сообщается, что эта мера также коснулась датского авторынка. До начала реализации из Дании было вывезено 6500 единиц машин, в которых установлен предположительно бракованный мотор.

Все работы по устранению брака будут проведены бесплатно для владельцев.

Напомним, компания Volvo уже проводила отзыв порядка полумиллиона своих машин со всего мира после нескольких случаев возгорания в моторе.

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