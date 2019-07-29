Сеул, , 14:14 — REGNUM

По итогам июня 2019 года южнокорейская автокомпания Hyundai реализовала 11 тыс. моделей ix35 последнего поколения. Об этом 28 июля сообщается на сайте NJCAR.RU.

Таким образом, данная модель уже полгода является более популярной, чем Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Внедорожник нового поколения построен на базе старого Hyundai ix35. Он продавался на авторынке России с 2010 по 2015 годы. Новое поколение Hyundai ix35 имеет размеры: длина — 4 435 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 715 мм. Расстояние между осями автомобиля составляет 2 640 мм.

Дизайн кроссовера смотрится современно: стильная каскадная радиаторная решетка, модернизированная светодиодная оптика и оригинальная линия остекления.

В линейке двигателей автомобиля имеются: 163-сильный двухлитровый мотор и турбированный 140-сильный движок на 1,4 л. Первый двигатель работает с 6-скоростной «механикой» или «автоматом», а второй — с 7-скоростным преселективным «роботом». Привод у машины передний или 4×4 в зависимости от комплектации.

Напомним, продажи ix35 начались в конце 2017 года.

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