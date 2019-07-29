Берлин, , 13:42 — REGNUM

Немецкая автокомпания Audi представила новую версию компактного ситикара А1 Sportback. Об этом 29 июля сообщается на портале SpeedMe.

Audi Citycarver Драйв

Новый автомобиль получил название A1 Citycarver. Citycarver спроектирован как городской автомобиль. Однако в случае необходимости на нём можно ездить и по пересеченной местности. Для этого автопроизводители увеличили клиренс авто на 50 мм за счёт приподнятой подвески и увеличенных колес.

Сообщается, что внешний вид A1 Citycarver претерпел некоторые изменения. Новинка получила защиту днища, стальные элементы спереди и сзади авто, а также массивные боковые панели и пластиковые накладки колесных арок. Кроме того, автопроизводители снабдили машину радиаторной решёткой восьмиугольной формы.

По информации портала, самым мощным мотором в линейке агрегатов новинки является 200-сильный двигатель объёмом 2,0 л. с турбонаддувом.

Напомним, автокомпания Audi создала модель A8 с активной подвеской с функцией прогнозирования. Управление подвеской осуществляется через электромеханический привод, что позволяет менять клиренс под конкретную ситуацию на дороге.

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