Пекин, , 12:51 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Brilliance приступил к реализации модификации вседорожника Brilliance V7 Sport, который очень похож на BMW X3. Об этом 29 июля сообщили на портале NJCAR.RU.

Первые V7 появятся у автолюбителей в начале августа 2019 года. Новинка построена на переднеприводной платформе MX8, которая была создана совместно с немецкой компанией BMW.

Кроссовер имеет следующие габариты: длина машины — 4 702 мм, ширина — 1 932 мм, высота — 1 753 мм. Расстояние между осями авто составляет 2 770 мм.

В качестве агрегата у кросса стоит турбированный двигатель от BMW объёмом 1,8 л. и мощностью 232 л. с. Мотор работает с 7-скоростной преселективной роботизированной трансмиссией Getrag.

Экстерьер спортивного Brilliance V7 выглядит современно и брутально. Весьма стильно смотрится глянцево-черная решётка радиатора. Особо стоит отметить тонированные колесные диски на 19 дюймов и оптику на LED — матрицах.

В техническое оснащение новинки входят: новая мультимедийная система с большим вертикальным дисплеем, система предотвращения столкновений, видеокамеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.

Напомним, как сообщили на портале «Китайские автомобили», автокомпания Brilliance готовится к выводу на российский автомобильный рынок нового кроссовера Brilliance V3. Кроссовер будет продаваться на нашем авторынке в четырех комплектациях.

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