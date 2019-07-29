Сеул, , 12:35 — REGNUM

Южнокорейская автокомпания Kia объявила о начале продаж в Китае новой экономичной модификации седана Cerato/K3. Об этом 29 июля сообщили на портале NJCAR.RU.

Kia Cerato KIA FAVORIT MOTORS

Сообщается, что новинка имеет суперэкономичный мотор, который обеспечивает средний расход в один литр топлива на 100 км пути.

Новое авто отличается от базовой модели не только техническими характеристиками, но и дизайном. Машина имеет стильную решётку радиатора с вертикальными перегородками, модифицированную оптику на светодиодах, шильдик PHEV на крышке багажника, а также лючок на левом переднем крыле, под которым находится разъём для подключения к зарядному устройству.

Агрегат седана состоит из атмосферного двигателя объёмом 1,6 л и электромотора. Максимальная мощностью гибрида составляет 160 л. с. На одних аккумуляторных батареях максимальный пробег авто составляет 80 км — это лучший показатель среди гибридов.

Цена гибридного седана в Китае начинается от 129,8 тыс. юаней (около 1,19 млн рублей).

Напомним, в первом полугодии 2019 года операционная прибыль бренда KIA увеличилась на 71,3%.

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