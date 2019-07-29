Москва, , 11:33 — REGNUM

На начало 2019 года самой популярной моделью люксового авто в России стала модель немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz S-Класс. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В российском автопарке числится 71 132 штуки Mercedes-Benz S-Класс. На втором месте также «немец» — BMW 7-Серии. Их количество в России составляет 35 753 экземпляра.

На третьем месте флагманский седан немецкой компании Audi A8. На авторынке России зарегистрировано 19 161 авто этой модели.

Кроме того, в России в число самых популярных моделей люксовых авто и спорткаров входят: Toyota Crown (17 556 шт.), Audi A5 (14 986 шт.), Lexus LS (8034 шт.), Toyota Celica (7235 шт.), а также Audi A7 (6324 шт.).

Напомним, общее количество автомобилей сегментов Luxury и SUV в России на начало 2019 года составляет 274 762 экземпляров.

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