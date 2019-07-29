Москва, , 11:10 — REGNUM

В московском автопарке числится самое большое количество люксовых авто по состоянию на начало 2019 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего в столице зарегистрировано 71 657 автомобилей сегмента Luxury.

Далее по количеству люксовых авто идет Московская область, где числится 22 558 машин этой категории. В тройку лидеров также вошел автопарк Северной столицы. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 19 118 люксовых автомобилей.

На четвертом и пятом местах Краснодарский (13 138 шт.) и Приморский (8378 шт.) края соответственно.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года самое большое количество люксовых автомобилей с пробегом было продано в Москве.

Читайте также: В России подсчитано количество люксовых авто