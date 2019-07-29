Минск, , 10:57 — REGNUM

Белорусские программисты создали приложение на базе искусственного интеллекта, которое способно распознавать элементы одежды на человеке и предоставлять пользователям информацию о том, где их можно приобрести. Об этом 28 июля сообщил сайт телеканала «Мир 24».

Отмечается, что при помощи этого приложения, установленного на смартфон, можно делать снимки даже с телевизора, если очень хочется узнать, во что одеты люди, находящиеся в кадре. Отмечается, что сейчас проект запущен в пилотном режиме. Впоследствии нейросеть сможет распознавать не только одежду, но и другие предметы, такие как мебель, смартфоны, автомобили и даже еду.

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В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что компания «Яндекс» тестирует похожий фэшн-сервис на основе технологии дополненной реальности, который, как ожидается, получит название Sloy. Согласно имеющейся информации, он не только сможет распознавать одежду на людях, но и позволит пользователям «примерять» её виртуальные копии.

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