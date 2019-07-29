Париж, , 10:44 — REGNUM

По итогам июня 2019 года во Франции было продано 230 965 автомобилей, что на 8,4% меньше, чем в июне 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок (cc) balsas.it

Это первое падение французского авторынка после двух месяцев роста. Что касается итогов первого полугодия, то здесь нет сильных изменений. За шесть месяцев в этой стране было реализовано порядка 1,17 млн машин. Это лишь на 1,8% меньше, чем в 2018 году.

По информации Французской торговой палаты (CCFA), наибольшим спросом в стране пользовались автомобили компании Renault. Машины этого бренда были приобретены 51 654 французами — падение на 13,2% по сравнению с прошлым годом.

Вторую строчку заняли машины бренда Peugeot с показателем 36 595 проданных машин, что меньше прошлогоднего уровня на 14,7%.

Тройку лидеров замыкает бренд Citroen. За шесть месяцев было реализовано 22 876 авто данной компании. Это на 6,3% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Volkswagen (15 963 ед.) и Dacia (15 330 ед.).

Напомним, минимальная цена бюджетных машин французского Renault Logan в России за период с июля 2017 года по июль 2019 года выросла на 69 тыс. рублей.

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