Токио, , 11:02 — REGNUM

Пользователь с ником xdadevelopers смог запустить операционную систему Android на игровой консоли Nintendo Switch. Теперь, приставку можно использовать как мультимедийное устройство, сообщило издание Kotaku 28 июля.

Nintendo Switch

При этом устанавливать Android на Switch не нужно — достаточно запустить операционную систему с SD-карты. Благодаря этому способу, на консоли можно запускать игры для смартфонов и пользоваться рядом интернет-сервисов (например, Netflix). При этом микрофон и камеру в Android-приложениях использовать нельзя.

Напомним, японская компания Nintendo анонсировала новую версию своей гибридной консоли Switch с подзаголовком Lite. Сообщается, что она будет полностью портативной: Lite будет компактнее и легче, чем Switch, а многие функции со «старшей консоли» на ней не будут работать.