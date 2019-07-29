Москва, , 10:25 — REGNUM

На начало 2019 года в России зарегистрировано 274 762 люксовых автомобиля и спорткара (сегмент F+S). Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Среди спортивно-утилитарный автомобилей самыми распространенными являются машины немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz. Их количество на российском рынке составляет 85 532 экземпляра.

Кроме того, немецких моделей авто Audi и BMW в России насчитывается 47 340 и 44 315 экземпляров соответственно.

Количество спорткаров и люксовых автомобилей японского бренда Toyota в России составляет 25 871 штуку, а количество машин немецкой марки Porsche — 9299 экземпляров.

Стоит также добавить, что люксовых автомобилей Lexus на российском рынке числится 8700 экземпляров, Hyundai — 7882 экземпляров, 4580 экземпляров Volkswagen и 4443 авто британской марки Jaguar.

Напомним, в России продажи автомобилей сегмента Luxury с пробегом по итогам первых пяти месяцев 2019 года выросли на 7,3%.

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