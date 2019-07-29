Москва, , 10:04 — REGNUM

Немецкая автокомпания Audi снабдила модель A8 активной подвеской с функцией прогнозирования. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Audi A8 Драйв

По информации пресс-службы Audi, управление подвеской осуществляется через электромеханический привод. Это позволяет менять клиренс под конкретную ситуацию на дороге.

«Умная» подвеска позволяет менять величину дорожного просвета до 85 мм от среднего положения независимо по всем четырем углам всего за полсекунды.

Сообщается, что расход электроэнергии активной подвески с функцией прогнозирования составляет от 10 до 200 Вт. По сравнению с гидравлическими системами этот вариант более экономичный. Кроме того, когда под действием нагрузок кузов стремится прижаться к колесу, подвеска противодействует этой силе.

Для заказа в России авто с «умной» подвеской будет доступно с августа 2019 года.

Напомним, на автовыставке Audi Forum Neckarsulm немецкая автокомпания представила суперседан RS8 с агрессивный аэродинамическим обвесом, заниженной подвеской и карбон-керамическими тормозами.