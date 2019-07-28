Вашингтон, , 13:38 — REGNUM

Мобильная операционная система от Microsoft не смогла завоевать широкую популярность из-за того, что компания недооценила главного конкурента — Google, а также не смогла предложить ничего нового. Об этом рассказал один из бывших инженеров компании Nokia, сотрудничавшей с Microsoft, на портале Reddit.

Экс-сотрудник Nokia рассказал, что он в компании преимущественно занимался разработкой приложения App Social. Подразделение, в котором он работал, было выкуплено компанией Microsoft для развития мобильной операционной системы Windows Phone. Этой ОС не удалось завоевать широкой популярности, поэтому в Microsoft решили отказаться от этого проекта.

Среди основных причин провала операционной системы Windows Phone бывший сотрудник выделил недооценку компании Google, являющуюся разработчиком мобильной операционной системы Android. Он объяснил, что сама операционная система тогда не могла конкурировать с Windows Phone, однако сила Google была в том, что вместе со своей ОС она продвигала популярные приложения, включая YouTube, Maps и Gmail.

В качестве ещё одной проблемы была отмечена неудачная версия операционной системы для настольных компьютеров Windows 8. После выпуска этой ОС пользователи воспринимали как неудачные и другие продукты Mircosoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Microsoft объявили, что поддержка всех версий операционных систем на базе Windows Phone будет прекращена 31 декабря 2019 года.

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