Вашингтон, , 12:22 — REGNUM

Модификация браузера Firefox для гарнитур виртуальной реальности после очередного обновления может быть запущен на игровой системе Oculus Quest от компании Facebook. Об этом сообщается в блоге компании Mozilla, являющейся разработчиком браузера.

Компания Mozilla является пионером в сфере браузеров для гарнитур виртуальной реальности. Ранее в Firefox Reality была реализована поддержка гарнитур HTC Vive Focus Plus и Lenovo Mirage, теперь этот список расширен новой беспроводной системой от Facebook.

Браузер доступен на 10 различных языках, также он поддерживает систему голосового общения. В настоящее время разработчики готовят к выпуску функции многооконного просмотра, синхронизации закладок и поддержку дополнительных языков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года вице-президент Facebook Эндрю Босворт заявил, что инвестиции в технологии дополненной и виртуальной реальности позволят компании в будущем привлечь до миллиарда пользователей.

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