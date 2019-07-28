Вашингтон, , 09:28 — REGNUM

Генеральный директор Intel Роберт Свон заявил, что во втором квартале 2019 года компания начала поставлять процессоры Ice Lake производителям компьютеров. Об этом сообщает AnandTech.

Intel (cc) JiahuiH

Ожидается, что первые ноутбуки с новыми 10-нм процессорами от Intel появятся на полках магазинов к праздничному сезону конца 2019 — начала 2020 года. Процессоры Ice Lake обеспечат повышение производительности на 18% по сравнению с процессорами Skylake, которые используются с 2016 года до настоящего времени.

Отметим, процесс перехода с 14-нанометрового на 10-нм технологический процесс оказался непростым для Intel. Первоначально выпуск первых 10-нм процессоров был запланирован ещё на 2016 год, однако из-за высокого уровня брака компании пришлось существенно доработать технологию и отложить выпуск процессоров на 3 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава Intel Роберт Свон рассказал о планах компании по выпуску первого 7-нм процессора к 2021 году.