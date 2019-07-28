Гуанчжоу, Китай, , 08:40 — REGNUM

Президент Honor — суббренда китайской компании Huawei — Чжао Мин представил первый телевизор Smart Screen Pro на глобальной конференции по мобильному интернету (GMIC) в Гуанчжоу. Об этом сообщает ITHome.

Первый телевизор Huawei поступит в продажу под брендом Honor. Умный телевизор будет оснащён однокристальной системой от дочерней компании Huawei HiSilicon Hongjun 818. Этот чип обеспечит аппаратное декодирование видео в формате 8K с кадровой частотой 30 кадров в секунду, а также ряд других аппаратных функций — систему динамического изменения качества изображения, систему шумоподавления и систему автоматического управления цветом.

Устройство с диагональю экрана 55 дюймов также будет оснащено выдвижной видеокамерой и голосовым помощником на основе технологий искусственного интеллекта. В Huawei считают, что телевизоры этой серии смогут стать центрами «умных домов» будущего. Стоимость устройства в Китае составит около $1450, продажи начнутся в августе 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле представители Huawei рассказали, что телевизоры линейки Smart Screen станут первыми устройствами компании, работающими на базе новой операционной системы HongMeng.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei объявила о скором выпуске первых устройств с ОС HongMeng