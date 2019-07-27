Нью-Дели, , 15:26 — REGNUM

Индийская межпланетная автоматическая станция «Чандраян-2» успешно совершила манёвр по подъёму околоземной орбиты. Об этом сообщает пресс-служба Индийской организации космических исследований (ISRO).

Межпланетная станция «Чандраян-2» с луноходом на борту направляется к естественному спутнику Земли. Движение станции будет осуществляться в несколько этапов — сначала будут проведены манёвры по наращиванию высоты околоземной орбиты, после чего станция перейдёт на орбиту вокруг Луны.

26 июля двигательные установки на станции были запущены на 883 секунды для проведения второго манёвра по наращиванию высоты орбиты. Манёвр был проведён удачно, третий этап подъёма орбиты запланирован на 29 июля. Ожидается, что станция совершит посадку на Луну 6 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля с индийского космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе была успешно запущена ракета-носитель GSLV с лунной станцией «Чандраян-2».

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