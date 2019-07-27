Нью-Дели, , 14:27 — REGNUM

Руководство WhatsApp рассчитывает запустить собственный платёжный сервис на территории Индии до конца года, заявил глобальный руководитель мессенджера Уилл Кэткарт. Об этом сообщает Reuters.

Функция электронных платежей на базе WhatsApp в Индии тестировалась в течение года. Глава компании Facebook, владеющей мессенджером WhatsApp, Марк Цукерберг заявил, что в настоящее время запуск платёжной системы находится на стадии одобрения регулирующих органов Индии.

«Мы также работаем за пределами Индии в ряде других стран. Надеемся, что она [платёжная система] будет распространена среди большого процента людей, которые используют WhatsApp в течение следующего года», — добавил Цукерберг.

Выбор Индии в качестве первой страны для запуска платёжного сервиса WhatsApp объясняется широкой популярностью мессенджера. Отмечается, что количество пользователей WhatsApp в Индии насчитывает почти 400 млн при общем населении страны в 1,3 млрд человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что правительство Индии рассматривает возможность разработки собственных средств правительственной связи, которые должны будут заменить WhatsApp и другие мессенджеры.

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