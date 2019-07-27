Вашингтон, , 12:38 — REGNUM

Компания Bethesda Softworks выпустила оригинальную трилогию игровой серии Doom (Doom (1993), Doom 2 и Doom 3) на приставках Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и смартфонах. О выпуске мобильной версии классического шутера было объявлено на фестивале QuakeCon 2019.

Первая игра серии Doom была выпущена в 1993 году. Она стала одной из первых видеоигр для персональных компьютеров, получивших трёхмерную графику и поддержку многопользовательского режима. В настоящее время компания id Software и издатель Bethesda Softworks работают над продолжением серии — релиз игры Doom Eternal назначен на 22 ноября 2019 года.

В рамках подготовки к выпуску новой игры в Bethesda Softworks решили переиздать первые три игры серии для большинства актуальных игровых приставок и смартфонов. На платформе Nintendo мобильная версия Doom и Doom 2 предлагается по цене $4,99, Doom 3 — $9,99.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2019 года был представлен первый тизер фильма Doom: Annihilation, созданного на основе серии видеоигр Doom.