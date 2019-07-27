Пекин, , 12:32 — REGNUM

Около 60% смартфонов китайской компании Huawei, которые поступят в продажу во второй половине 2019 года, будут оснащены процессорами дочерней компании Huawei — Hisilicon. Об этом сообщает газета Digi Times со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным издания, китайская компания стала активнее использовать собственные процессоры с 2019 года. Так, среди общего объёма смартфонов, поставленных Huawei во второй половине 2018 года, процессорами Kirin от Hisilicon было оснащено менее 40% устройств.

При этом Huawei не планирует полностью переходить на собственные процессоры. В недавнем отчёте для Tencent Technology генеральный директор Huawei Рен Чэнфэй отметил, что компания рассчитывает продолжить закупать часть процессоров у американского производителя Qualcomm.

Напомним, в мае 2019 года администрация США внесла Huawei в «чёрный список», запретив сотрудничать с ней американским компаниям. После июньской встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил о готовности пересмотреть решение о запрете на сотрудничество с Huawei, однако конкретные меры не были приняты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля высшие чиновники США во главе с президентом Дональдом Трампом провели встречу с представителями руководителей информационно-технологических компаний Intel, Qualcomm, Google и Micron. На этой встрече представители отрасли попросили руководство США разрешить выдачу лицензий для работы с китайской компанией Huawei.

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