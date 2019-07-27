Вашингтон, , 11:32 — REGNUM

Количество пользователей приложения Google Photos для хранения и редактирования фотографий превысило отметку в 1 млрд за 4 года. Об этом сообщает журнал Fast Company.

Сервис Google Photos был представлен в 2015 году, позже он начал предустанавливаться на большинство смартфонов с операционной системой Android. Ещё одной особенностью сервиса, обеспечившей ему широкую популярность, стала возможность хранения неограниченного количества фотографий в облачном хранилище.

Отмечается, что Google Photos стал уже девятым сервисом компании Google, получившим распространение на миллиард пользователей. Ранее этой отметки достигли Android, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Play, YouTube и поисковая система Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года число загрузок интернет-браузера Chrome от компании Google в магазине приложений Play Store превысило отметку в 5 млрд.

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