Вашингтон, , 10:52 — REGNUM

Американские компании Apple и Intel подписали соглашение, в рамках которого в Apple перейдут около двух тысяч сотрудников Intel, занимающихся разработкой модемов для мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Согласно условиям соглашения, Apple также получит права на все патенты Intel в этой области (около 17 тыс. зарегистрированных заявок). Общая сумма сделки составит около $1 млрд, ожидается, что она будет закрыта в четвёртом квартале 2019 года.

При этом Intel продолжит разрабатывать модемы, предназначенные не для смартфонов, а для устройств другого типа — персональных компьютеров, устройств интернета вещей и автономных транспортных средств.

«Мы уважаем Apple, и мы уверены, что они обеспечат подходящую среду для этой талантливой команды и важных активов… Это соглашение позволит нам сосредоточиться на разработке технологий для сетей 5G, сохранив при этом важную интеллектуальную собственность и технологии модемов, разработанные нашей командой», — отметил генеральный директор Intel Роберт Свон.

Напомним, Intel начала поставлять Apple модемные чипы для мобильных устройств в 2017 году, после того как у Apple возникли разногласия с предыдущим поставщиком — компанией Qualcomm. В апреле 2019 года Apple и Qualcomm урегулировали патентный спор и объявили о возобновлении сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава Intel Роберт Свон рассказал, что после урегулирования спора между Apple и Qualcomm в Intel отказались от планов по разработке 5G-модемов для мобильных устройств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Intel объяснили отказ от производства 5G-модемов для смартфонов